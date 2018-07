Quenianos pedem obra em aeroporto caso Obama vença

Parlamentares do Quênia pediram obras de expansão em um aeroporto no oeste do país para receber o avião oficial da Presidência da República dos Estados Unidos, o Air Force One, caso o candidato democrata Barack Obama vença as eleições americanas em 4 de novembro. O pai de Obama nasceu no Quênia, na província de Nyanza, e, segundo os parlamentares, o aeroporto de Kisumu, que serve a província, precisa de obras de expansão para o caso de uma visita do democrata. O pai de Obama era do vilarejo Alego-Kogello, que fica a 60 quilômetros de Kisumu. O senador do Illinois é considerado um herói na região e até uma cerveja fabricada na província recebeu seu nome. No entanto, Obama nunca viveu no Quênia e visitou o país apenas três vezes. De acordo com o jornal Nairobi Star, os parlamentares da província de Nyanza afirmaram que está claro que Obama vai conseguir vencer o candidato republicano John McCain e será o novo presidente dos Estados Unidos. O ministro dos Transportes queniano, Chirau Mwakwere, afirmou que o programa de obras de expansão do aeroporto de Kisumu está atrasado, e os trabalhos deverão ser concluídos apenas em julho de 2010. O parlamentar representante da cidade de Kisumu, Aluoch Olago, disse ao Parlamento que o atraso nas obras de expansão é um problema para a região, segundo o Nairobi Star. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.