Quentin Tarantino processa portal de notícias Gawker por vazar roteiro O cineasta vencedor do Oscar Quentin Tarantino abriu um processo contra o portal de notícias norte-americano Gawker por violação de direitos autorais, em um tribunal distrital de Los Angeles, na segunda-feira, após a página na Internet publicar links para que usuários pudessem baixar o script do filme mais recente do diretor, intitulado "The Hateful Eight".