Quer renovar o guarda-roupa? Confira roupas, sapatos e acessórios com 30% de desconto

A Amazon colocou centenas de itens de moda em promoção. Até as 23h59 do próximo domingo (dia 20), é possível comprar roupas, sapatos e acessórios com 30% de desconto. Acesse a página oficial para ver a lista completa de opções em oferta.

Lembrando que os valores descritos nos produtos ainda não estão com o desconto - o preço será aplicado na finalização do pedido. As compras são limitadas a 5 unidades por item.

Para dar um gostinho do que é possível comprar, listamos 20 artigos variados de moda, incluindo óculos, bolsas, vestidos, camisas, tênis e relógios. Corra para aproveitar!

Confira 20 roupas, calçados e acessórios em promoção

Vestido Midi Mercatto (R$ 165,99)

Camisa Polo Básica Colcci Fun (R$ 120)

Óculos de Sol Hang Loose (R$ 138,75)

Tênis Casual Rainha Mont Car Eco (R$ 109,99)

Calça Active Tricot Puma Sportstyle (R$ 149,90 )

Carteira Victorinox Nylon (R$ 195,29)

Bolsa Blenda Chris Helena (R$ 139,90)

Relógio Social SKMEI (R$ 153,59)

Sandália Vizzano Lisa (R$ 139,90)

Tênis V.Track Fila (R$ 199,90)

Bolsa Esportiva Stretch 063 Xtrem (R$ 159)

Óculos de Sol Manson Cavalera (R$ 129)

Mochila Mickey Mouse (R$ 173,56)

Vestido Casual Longo Mercatto (R$ 189,99)

Sapatilha Anacapri (R$ 119,90)

Relógio Analógico Mondaine (R$ 198,90)

Carteira Grande Colcci (R$ 189)

Blusa Colcci Fitness (R$ 149)

Mochila Safe Sestini (R$ 149,90)

Sandália Malu Super Comfort Ester (R$ 119,90)

