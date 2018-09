Quer ser jurado do Prêmio Paladar? Corra

Se você quer ser jurado do Prêmio Paladar, a sua última chance é hoje. Você é bom de garfo e gosta de expressar sua opinião? Então capriche no texto e participe.

Em 2011, o Paladar vai repetir uma iniciativa bem-sucedida: ter leitores compondo seu corpo de jurados. Neste prêmio, o júri precisa comer todos os pratos concorrentes - com as despesas por conta do caderno - para depois comparar e dar o seu voto.

É só escrever, no site do Paladar, uma crítica sobre um prato que você tenha comido recentemente. Os textos serão selecionados e seus autores, chamados para uma entrevista, a partir da qual será feita a escolha final. Vamos considerar o apetite do candidato, seu conhecimento de gastronomia e como ele traduz em palavras essa paixão.

Insira seu comentário no seguinte endereço eletrônico: blogs.estadao.com.br/premio-paladar. Cada concorrente pode enviar apenas um texto (de 8 a 10 linhas) e deve incluir um endereço válido de e-mail (que não será publicado). Serão aceitas apenas as críticas enviadas até as 23h59 de hoje, 18 de setembro.

O Prêmio Paladar, desde a primeira edição, em 2006, não aceita voto de memória e paga pelos pratos provados. Seus jurados têm de experimentar todos os itens que concorrem ao prêmio de melhor do ano em diferentes categorias. Visitam os restaurantes como clientes comuns, sem se identificar. Fazem o pedido, pedem a conta e emitem suas conclusões. Trabalho duro, mas muito saboroso. Será assim com a leva de leitores selecionada nos próximos dias.

Preste atenção às condições: o candidato tem de morar em São Paulo e ter disponibilidade para ir aos restaurantes no prazo a ser determinado. A participação não é remunerada - não haverá salário nem reembolso de despesas extras. Não é permitida a participação de profissionais de gastronomia ou pessoas que tenham qualquer tipo de relação ou interesse em bares, restaurantes e lanchonetes. A identidade dos jurados leitores só será revelada durante a festa de entrega do prêmio, em dezembro.

Corra: você só tem mais algumas horas.