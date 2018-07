''Queria levar o público a um santuário ameaçado''

Por que contar a história de Yusuf de forma invertida?

Talvez seja uma ferramenta psicanalítica. Quanto mais investigamos nossa identidade, ou nossos traumas, temos de ir ao passado, em busca das origens. Mas eu queria buscar também a pureza de Yusuf, o que não significa que o espectador, vendo o filme em DVD, não possa seguir a ordem cronológica. Acho que quem o fizer terá uma surpresa.

Bal mostra a relação entre pai e filho e existe a floresta, que também é personagem. Por que uma floresta tão misteriosa e fascinante?

Porque precisava mostrar a relação dessas pessoas com a terra. E não apenas isso. O menino é gago, o pai é epilético, tem a doença dos deuses. É um universo um pouco mítico e a floresta formece esses elementos, essa poesia. O Oriente tem uma relação diferente, mais interiorizada, com a natureza. Queria que o espectador experimentasse essa sensação de estar entrando em um santuário ameaçado.

O filme começa com o menino sussurrando um sonho no ouvido do pai e termina com ele dormindo. E se todo o filme, a própria ideia do pai entre a vida e a morte, fosse um sonho de Yusuf?

Foi assim que pensei Bal. Você foi o único jornalista aqui em Berlim que captou minha intenção, ou pelo menos me disse que viu o filme dessa maneira, exatamente como eu queria.