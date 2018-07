Querido diário

Johnny Depp é Barnabas Collins, um homem rico que se envolve com a bruxa Angelique (Eva Green). Ao fim do romance, ela o transforma em vampiro e o tranca em um caixão.

Duzentos anos depois, Barnabas se liberta e descobre que está nos anos 70, o negócio da família afundou e sua casa está com seus descendentes, uma família nada convencional: Elizabeth (Michelle Pfeiffer) administra os negócios falidos e é mãe de Carolyn (Chloë Moretz), uma adolescente problema; Roger, irmão de Elizabeth, é o pai de David, um menino solitário que diz conversar com a mãe morta e conta com a ajuda da Dra. Julia Hoffman (Helena Bonham Carter) e Victoria Winters, sua babá.

O longa é bom, mas, para quem não conhecia a série original, algumas pontas ficam soltas. E é difícil determinar o gênero. Suspense? Comédia? O certo é dizer que é 'Tim Burton'. Ele próprio fala muito sobre isso no livro 'Burton on Burton' (sem edição em português).

A partir do livro, investigamos sua filmografia para entender as características que criam esse tal gênero 'Burton', em que se enquadra 'Sombras da Noite'. Luiza Wolf