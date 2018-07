Quermesse mantém atividade rural

Já começou a época mais esperada do ano pelos moradores da zona rural de várias regiões do Estado de São Paulo. É a época das quermesses. Realizadas entre junho e agosto, elas retratam, em clima de festa, a fartura, a tradição e a vida do povo do campo. Mais que isso, essas festas mantêm unidas as pequenas comunidades rurais que ainda resistem ao gigantismo do agronegócio. É com o dinheiro arrecadado nas quermesses que as populações rurais organizadas conseguem levar adiante projetos de economia agrícola e manter ações de desenvolvimento social, como construir e sustentar paróquias e projetos de educação e de saneamento. Um exemplo foi dado há dois fins de semana, no bairro rural da Prata, em Araçatuba (SP), onde moram 50 famílias com propriedades de 10 a 30 hectares. QUASE 1 SÉCULO A quermesse do bairro completou 90 anos. Mais de 3 mil pessoas se reuniram na noite de sábado para comer churrasco, jogar bingo e arrematar bezerras em leilões. ''Com certeza, se não fossem essas quermesses, nossa comunidade teria acabado há tempos. Elas servem para manter a harmonia das famílias e a esperança de que esse lugar nunca vai acabar'', diz o organizador da festa, Manoel de Souza, que também é filho do fundador do bairro. Neste ano, a quermesse da Prata vendeu 504 frangos, 72 pernis de leitoas e 700 espetos de carne bovina, fora as bebidas. ''Tudo aqui tem a mão dos moradores, que participam do preparo da comida, trabalham como garçons à noite e ainda vão à missa rezar no dia seguinte'', diz. ''Enquanto ficamos por aqui, nossos filhos vão para a cidade, estudar e trabalhar em grandes empresas. Mas sempre há alguns de nós que conseguem manter os filhos aqui para manter o povoado vivo'', diz o proprietário do Sítio São Jorge, Milton de Souza, que cria gado de corte e planta grãos. DIVERSIDADE ''Um dos segredos das propriedades da Prata é a diversidade. Aqui se planta banana, feijão, milho, café e até cana. Também temos gado de leite e de corte e ovelhas. É essa diversidade que nos ajuda a obter recursos para nos manter aqui e foi ela que não nos deixou morrer'', afirma o presidente da Associação dos Produtores Rurais da Prata, Edmar Biffe. O forte, no entanto, é a produção de banana e de leite. A banana é vendida para atravessadores que compram a fruta ainda verde e a revendem ao consumidor. A próxima quermesse, segundo o presidente da associação, será no fim de agosto e servirá para arrecadar recursos para aquisição de uma climatizadora para amadurecer a produção de banana. ''Com ela poderemos aumentar nossa lucratividade em até 50%'', diz Biffe, que possui 3 mil pés de bananas e vende a caixa da fruta por R$ 10. ''Com a climatizadora poderemos vender a banana por R$ 15 a caixa'', diz o produtor rural. A associação, que reúne os 50 moradores da Prata, serve ainda para fornecer tratores e maquinários agrícolas para uso comum dos associados.