'Quero respeito aos meus direitos'

"Foram me buscar para morar aqui em 1943. Eu trabalhava no parque desde os 13 anos, tive vários cargos. Amo essa floresta. Dizem que a Justiça quer levar a gente para longe. Mas os meus direitos precisam ser respeitados: eu saio, porém tem de ser daqui para o Alto da Boa Vista, quero a chave na mão. Não durmo, com medo." Ele nunca ouviu falar que deveria ter vagado o imóvel ao se aposentar, por volta de 1980. Nem vê qualquer inconveniente no fato de morar literalmente no meio do mato.

As casas no Parque Nacional da Tijuca são, em geral, mais simples que as do Jardim Botânico, embora também no parque da zona sul "exista de tudo", nas palavras do procurador Mauricio Manso. O aposentado Gilberto Rocha Batista, de 58 anos, conta que a casa onde vive, na Rua Pacheco Leão, com a mulher e a filha, é herança dos sogros. Ambos eram pesquisadores e trabalhavam no Jardim Botânico. A sogra tem 86 anos e sofre com a possível reintegração de posse.

"Patrimônio não tem prazo de validade. A família veio em 1954. A atual gestão colocou todo mundo no mesmo saco, quem veio e construiu com autorização, compelido pela direção do parque, e quem invadiu." / R.P.