Quero ver o que você faz Diretor de 'O Céu de Suely' (2006) e 'Madame Satã' (2002), Karim Aïnouz filmou O Abismo Prateado inspirado pela canção 'Olhos nos Olhos', de Chico Buarque. Alessandra Negrini (foto) interpreta uma mulher que, inesperadamente é abandonada pelo marido. O filme narra uma jornada de encontros e desencontros pelas ruas do Rio de Janeiro, no dia em que ela é informada da partida do companheiro. Ramon Vitral. Pág. 46