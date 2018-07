Questão de física teve apenas 8% de acerto

A questão com menor índice de acerto de toda a prova também teve o menor índice de discriminação: foi uma pergunta de física que só 8% dos alunos acertaram. Ela não envolve nenhum cálculo e pede para o candidato determinar o efeito térmico da abertura de uma geladeira. "A dificuldade se dá pelo fato de o vestibulando não dominar em sua totalidade os princípios termodinâmicos", diz o professor de física Flávio Viana, do Cursinho do 11.

A maioria respondeu que a temperatura diminuiria até o equilíbrio. A resposta correta, porém, era que a temperatura diminuiria inicialmente, mas depois aumentaria. O candidato deveria levar em conta que o funcionamento do motor gera calor, daí o caráter capcioso.

De acordo com o professor de física Osvaldo Govone, do Sistema COC, quem nunca tinha se deparado com o assunto teve grande chance de errar. "Como o motor da geladeira se aquece durante o funcionamento, então, com o passar do tempo, a temperatura da sala aumenta."

O candidato Eduardo Magalhães, de 21 anos, que prestou o exame da Fuvest para Arquitetura, conta que cometeu o mesmo erro da maioria. "Depois, falei com alguns professores para ter uma explicação mais clara. É uma questão tirada de rodapé de livro. Mas o vestibular serve para eliminar candidatos."

Na média, matemática foi a disciplina com o menor índice de acerto. Uma das questões mais difíceis, acertada por apenas 19% dos candidatos, exigia que eles soubessem as propriedades dos logaritmos e também de trigonometria. Para o professor de matemática Geraldo Akio, do CPV Vestibulares, o fato de a questão misturar as duas matérias levou os candidatos a terem mais dificuldade.