Questionário simples pode indicar autismo Um questionário com 14 perguntas pode permitir a identificação e o tratamento precoce de autismo. Carolina Lampreia, do Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), propõe levar às creches municipais da capital fluminense um programa de vigilância de sinais de riscos do autismo, capacitando professoras e cuidadoras. A Secretaria Municipal de Educação quer aplicar o questionário em novembro.