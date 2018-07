Questões de ciências eram mais difíceis, diz estudante Os primeiros candidatos a terminar as provas de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) começaram a sair às 15h05. O primeiro a deixar o prédio foi o estudante David Richard, de 16 anos, que pretende obter vaga em Engenharia Mecatrônica. Segundo ele, as perguntas de ciências estavam mais difíceis. "Mas só tive dificuldade em umas três ou quatro questões. Foi tranquilo", contou David, que, apesar de morar em um bairro distante do local da prova, em Inhaúma, chegou à Uerj às 11h30.