Questões do Enem são anuladas só para alunos do CE Por 11 votos a um, o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5. Região (TRF-5), com sede no Recife, manteve hoje à tarde a decisão de anular 14 questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) unicamente para os 639 alunos do Colégio Christus, de Fortaleza, negando o recurso protocolado pelo Ministério Público federal (MPF). O agravo interposto pelo MPF no dia 11 pedia a anulação das questões para todos os candidatos do Enem 2011 em todo o País.