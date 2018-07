Questões familiares dominaramproduções

E, no último dia - último concorrente -, veio Michael Winterbottom. O diretor que já venceu o Urso de Ouro, por Caminho para Guantanamo, em 2003, abandona por um momento seu estilo semidocumentário para se entregar à ficção - e a um exercício de estilo. The Killer Inside Me investiga o universo noir. O filme é adaptado de um romance de Jim Thompson, que o próprio Stanley Kubrick, com quem o escritor colaborou algumas vezes, teria pensado em adaptar. Se pensou, Kubrick logo desistiu porque percebeu a fria em que ia entrar. "O assassino dentro de mim", como diz o título, é um auxiliar de xerife no Texas. O típico bom moço, tão aparentemente inofensivo que é interpretado por Casey Affleck. Quem conhece o irmão de Ben Affleck sabe que ele tem essa queda por personagens complexos, ou "perturbados". O de The Killer radicaliza a tendência.

O bom moço atravessa o filme matando homens e mulheres e armando situações para permanecer impune. É particularmente cruel com quem ama, especialmente as mulheres. Cobre Jessica Alba de pancada até transformar o rosto dela numa massa disforme, tudo filmado em planos próximos, senão exatamente em close. Poderia ser interessante, de qualquer maneira - o cinema tem viajado com sucesso pelo mundo das mentes enfermas, como reconhecem os admiradores de David Fincher (Seven - Os Sete Crimes Capitais e Zodíaco). O problema é que a psicologia não é nunca convincente e o exercício de estilo é apenas isso, um frio exercício de virtuosismo, com música de ópera de fundo, uma convenção do cinema para sugerir que certos personagens não são, como se diz, "normais".

Bye-bye, Winterbottom. A Berlinale termina hoje à noite, com a entrega dos prêmios aos vencedores. Foi, de maneira geral, um bom festival, cheio de bons filmes, mas pode-se objetar que, para os seus 60 anos, a Berlinale terminou sendo prudente demais e não correu grandes riscos. Nenhum filme verdadeiramente excepcional ou mesmo no qual você possa apostar, dizendo que vai marcar a história do cinema. Em geral, essas previsões são arriscadas e somente a história - o tempo - configura o que é realmente importante. Quem será o favorito do júri presidido por Werner Herzog?

No quadro de cotações da revista Screen International, o campeão de cotações máximas foi o russo How I Ended This Summer, de Alexei Popogrebsky. O filme é bem-feito e possui elementos que poderão atrair o presidente. Herzog fez um filme sobre a obsessão de alpinistas para escalar uma montanha particularmente perigosa. Fez outro sobre um homem devorado por um urso. How I Ended, de alguma forma, funde elementos de ambos. A história passa-se numa estação meteorológica do Ártico, onde dois homens entram em conflito. A paisagem é inóspita e é impressionante como, a despeito de sua imensidão, o diretor consegue isolar seus personagens e fazer com quem o espectador compartilhe um sentimento de claustrofobia. E há o tal urso, que persegue o garoto, tão covarde que cria um inferno para si mesmo ao pisar na bola de suas obrigações e, depois, ao não encontrar a forma de transmitir ao colega mais velho que sua família morreu num acidente.

How I Ended tem um desfecho anticlimático, o que poderia ser interessante, mas não é muito convincente. Não deixa de ser um corpo meio estranho nessa competição. A maioria dos filmes tratou de família, responsabilidade e, coisa curiosa, foi formada por filmes inconclusivos, que terminam em aberto, como se os autores abrissem janelas para o real que cabe ao público fechar (ou não). O mais belo filme foi o romeno If I Want to Whistle, I Whistle, de Florin Serban, mas também foram fortes (e bons) o dinamarquês Submarino, de Thomas Vinterberg, o turco Bal (Honey), de Semih Kapanoglu, e o japonês Caterpillar, de Koji Wakabayashi.

E se Winterbottom, de alguma forma, decepcionou, o último dia também teve uma boa surpresa. Outro filme da Dinamarca, o segundo, após o de Vinterberg. Outra história de família, agora pela diretora de En Soap, que foi premiado aqui há alguns anos. Pernille Fischer Christensen fez um filme que lembra Ingmar Bergman, pela força das imagens e pela complexidade das relações. Chama-se justamente Em Familie (A Family, Uma Família)e, na tarde de ontem, já abocanhou o primeiro prêmio do festival deste ano: o prêmio da crítica. A trama, resumida, não promete muito. Uma jovem galerista recebe um convite para ir trabalhar em Nova York. Seu pai possui uma fábrica de pães. Não uma fábrica qualquer. A empresa é fornecedora da casa real. Mas o pai, que se recupera de um câncer, logo descobre outro tumor. A filha vai desistir da viagem para cuidar dele?

Aos poucos, as relações familiares se envenenam. O cinema filma muito a morte como espetáculo, mas raramente a câmera acompanha com rigor a deterioração de um corpo, até o desenlace. Quando isso ocorre, o tom costuma ser melodramático. Pernille evita o melodrama. Ela cria um cerimonial da morte. Seus atores ajudam. Pode ser que a Berlinale de 2010, com tantos bons filmes, não tenha tido um filme realmente grande, maior. Teve grandes atuações. Tão curioso quanto saber a quem esse júri vai atribuir o Urso de Ouro é saber quem serão os vencedores dos prêmios de interpretação.