Questões jurídicas adiaram retiradas

De hoje até o dia 5, o governo do Estado pretende retirar 160 famílias que vivem em áreas de risco da Serra do Mar. É o começo do processo de extinção dos bairros-cota de Cubatão. A meta é remover 5.100 famílias das encostas da Baixada Santista nos próximos meses. Outras 2.400 serão mantidas porque habitam trechos que não integram a área efetiva do parque e por isso poderão ser reurbanizados.

No segundo semestre, o governo vai começar a negociar a retirada de moradores de áreas de risco de outras 22 cidades, de forma a garantir a preservação da maior mancha restante de mata atlântica no litoral paulista. O programa vai demandar R$ 1 bilhão, com recursos do Estado, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Conforme levantamento de 2007 do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que determinou o "congelamento" populacional e delimitou os lotes, 7.500 famílias precisariam ser removidas de encostas somente em Cubatão, numa região que há 13 anos foi declarada Área de Preservação Ambiental (APA). A ocupação dessa área data de 1939, quando os operários que ajudaram na construção da Via Anchieta passaram a residir em suas margens.

"O IPT avaliou as condições geológicas e geotécnicas para escorregamentos de terra, indicando os trechos mais críticos, onde era obrigatória a remoção de pessoas e apontou os setores de médio e baixo risco que serão recuperados com projetos de reurbanização", destacou o diretor-presidente do IPT, João Fernandes de Oliveira. "Os estudos também definiram como fazer as recomposições vegetais (o replantio) das áreas de remoção."

Hoje, cerca de 80% dos moradores estão em áreas consideradas pela Defesa Civil de risco 3 ou 4 (sujeitas a deslizamentos de terra). Nas últimas duas décadas, pelo menos dez pessoas morreram soterradas na Serra do Mar. O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar foi anunciado em junho de 2007. Nos primeiros dois anos, porém, ninguém foi removido.

O primeiro atraso nas remoções, segundo o governo, ocorreu após a Justiça suspender por sete meses, entre dezembro de 2008 e junho de 2009, as licitações para a construção de 1.800 moradias no Jardim Casqueiro, em Cubatão. "Enfrentamos uma briga jurídica entre as empreiteiras que participaram da licitação", diz o coronel Elizeu Éclair Teixeira Borges, coordenador do programa e assessor especial do governador José Serra (PSDB).

Atualmente, o processo de remoção ? iniciado em janeiro com a retirada de 50 famílias das margens da Via Anchieta ? está pelo menos seis meses atrasado. As 3.600 unidades em construção em Cubatão deveriam ter ficado prontas em janeiro, mas a obra só será concluída em junho. "Provavelmente até julho de 2011 o reassentamento das famílias será concluído", garante Borges.

Quatro escolas serão construídas nos novos bairros que serão formados em Cubatão a partir da mudança das famílias. Serão erguidas também escolas, uma Unidade Básica de Saúde e uma nova unidade de pronto-atendimento. O Pronto-Socorro do município será reformado e ampliado. Linhas de ônibus serão criadas ou alteradas para atender aos bairros e um viaduto precisará ser construído para ligar o centro de Cubatão ao Jardim Casqueiro, bairro que receberá o maior número de famílias. Uma base comunitária móvel já foi instalada nas imediações.

Nos quatro bairros-cota e em três favelas da serra já quase próximas do mangue, entre o km 48 e o km 28 da Anchieta, moram 30 mil pessoas. Desse total, 2.400 famílias vão ficar em áreas que serão urbanizadas nas Cotas 200 e 95/100. "São terrenos que foram "desafetados" no governo Fleury, em 1994, e não fazem mais parte do mapa do parque", afirma o coronel. Já a urbanização das áreas com casas e a recuperação ambiental, que inclui o reflorestamento de toda a área de remoção, serão concluídas em 2012.

NOVAS OCUPAÇÕES

O secretário estadual de Habitação, Lair Krähenbühl, garante que o processo de remoções será "definitivo", ou seja, não haverá novas ocupações nas encostas. "É diferente de uma favela na beira de uma avenida, em que não há controle de moradores. Nas encostas da Serra do Mar, os acessos podem ser controlados", diz. Segundo o coronel Borges, o projeto também prevê a compra de equipamentos como helicópteros e barcos, e a capacitação dos 650 homens do 3º Batalhão de Polícia Ambiental, responsável pela área.

Borges adiantou ainda que, no segundo semestre, o programa começará a ser ampliado para o litoral norte. "Vamos negociar a retirada de 1.400 famílias que vivem em áreas de risco da Serra do Mar em outras 22 cidades do litoral paulista."