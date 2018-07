Quilombolas são autorizados a usar fogo em roça em SP

Os quilombolas reivindicavam há seis anos a licença para preparar as roças do modo tradicional, seguindo uma tradição secular aprendida com os indígenas, a coivara, que faz uso da queima para limpar as áreas de cultivo. Como a maioria das comunidades ocupa áreas de restrição ambiental, o corte e a queima da vegetação não eram permitidos. A licença prevê o uso do fogo por períodos de até três anos, seguidos do pousio - o descanso da terra para a regeneração da mata.

A autorização foi dada em caráter emergencial pelos órgãos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e vale por dois anos. Nesse prazo, o conselho gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) dos quilombos do Médio Ribeira apresentará um plano de ocupação dos territórios destinados ao uso agrícola. A roça tradicional, feita de forma sustentável, é considerada garantia de segurança alimentar para as famílias e elemento-chave da cultura quilombola. Também se presta à preservação de sementes e plantas que constituem importante patrimônio genético.