Quilombolas se refugiam 5 dias em árvore após enchente

De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil, Denildison Cruz, algumas das vítimas estavam fracas e apresentavam sinais de desidratação. Pelo menos quatro estariam com ferimentos leves. "Tínhamos informações que o grupo estava desaparecido e intensificamos as buscas à medida que as águas do Rio Mundaú começaram a baixar. Foi uma imensa alegria poder encontrar todos vivos", afirmou o secretário. O grupo foi levado para abrigos instalados na sede do município de União dos Palmares.

O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas, Alex Gama, comemorou o resgate. "Eles perceberam o rápido aumento do nível do rio e agiram com muita sabedoria. A área ficou completamente alagada. Se não fossem as árvores, eles teriam sido levados pela correnteza", afirmou por telefone. Segundo integrantes do núcleo quilombola do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral), das 73 casas existentes na localidade, que tem pouco mais de 20 hectares, 50 foram totalmente destruídas.

A comunidade é conhecida pela diversidade e criatividade do artesanato feitos pelos descendentes quilombolas, como as peças ornamentais e utilitárias de barro moldada a mão, além de produtos confeccionados a partir da fibra e da palha da bananeira.