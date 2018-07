Química do sono ensina que é bom adormecer cedo

As avós tinham razão quando diziam que criança tem de ir para a cama cedo - mesmo aquelas que podem dormir até tarde na manhã seguinte. Isso porque a melatonina, hormônio que regula o sono, começa a ser produzida com o entardecer e atinge seu pico por volta da meia-noite. Durante esse período em que a curva de liberação é ascendente, o sono vem mais fácil e com mais qualidade.

"Se dormir após a meia-noite se torna um hábito desde criança, o custo na adolescência pode ser imenso", diz a neuropediatra Márcia Pradella. Segundo ela, apenas 3% das pessoas possuem um distúrbio real no relógio biológico que as impede de dormir cedo mesmo quando necessário. "O resto é mau hábito."

Acostumada desde os 2 anos a esperar o pai chegar do trabalho para ir dormir - às 3 horas da manhã - Thaísa Mischiatti, de 19 anos, sofreu durante o ensino médio, quando foi obrigada a estudar de manhã. Mesmo agora, que não está estudando, ainda sente os reflexos. "Está muito ruim porque não consigo dormir antes das 5 horas. Depois vou até 12h30, mas acordo com sono."

Como todo mau hábito, a insônia comportamental pode ser revertida. Quanto mais tarde, mais difícil. "Se o problema chega à idade adulta, geralmente, só com medicamentos se consegue regular o sono", afirma Márcia.

Guerra. Algumas pessoas conseguem se adaptar e trocam, de fato, o dia pela noite sem qualquer repercussão. Outras passam a vida lutando contra seus hormônios. Vão dormir às 6 horas, quando o cortisol lhes diz que é hora de trabalhar, e à meia-noite estão em atividade máxima, quando a melatonina lhes diz que é hora de repousar.

"Ao longo dos anos, esse descompasso pode resultar em hipertensão e distúrbios metabólicos, como diabetes e obesidade", diz Márcia.

HIGIENE DO SONO

Ritual

Estabeleça um ritual e o respeite. Pode ser jantar, dar um banho relaxante e ler um livro juntos. A ideia não é fazer a criança dormir, mas criar uma oportunidade para isso acontecer.

Tranquilidade

Evite atividades estimulantes perto da hora de dormir, bem como bebidas que contenham cafeína nas seis horas antes de ir para a cama.

Rotina

Assim como a criança deve ter hora de comer, deve ter hora para dormir e para acordar. Isso pode variar de acordo com as necessidades de cada faixa etária.

Gasto de energia

Garanta que a criança pratique atividades físicas que lhe permitam gastar energia durante o dia. Ficar na frente da TV não ajuda.