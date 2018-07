Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.795 realizado hoje (11/01) em Paraíba do Sul (RJ). A quadra saiu para 92 apostadores (prêmio de R$ 4,7 mil). O terno, por sua vez, saiu para 5.987 apostadores (prêmio de R$ 103). Os números sorteados foram: 26 - 27 - 33 - 73 - 74.