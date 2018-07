Quina acumula de novo e pode pagar R$ 1,5 milhão O prêmio da Quina acumulou mais uma vez e pode chegar a R$ 1,5 milhão no sorteio que ocorre amanhã (27/06). Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 2.927 realizado na noite de hoje (26/06) em São Paulo (SP). A quadra saiu para 49 apostadores (prêmio de R$ 7.375,85) e o terno, para 4.259 apostadores (prêmio de R$ 121,22). Os números sorteados foram: 14 - 48 - 51 - 63 - 73.