Quina acumula de novo e prêmio pode chegar a R$ 1 mi O prêmio da Quina acumulou mais uma vez e pode chegar a R$ 1 milhão no sorteio que ocorre nesta terça-feira (4). Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.209 realizado na noite de ontem (3) em Monte Sião (MG). A quadra saiu para 50 apostadores (prêmio de R$ 6.526,56) e o terno, para 3.750 apostadores (prêmio de R$ 124,31). Os números sorteados foram: 08 - 38 - 52 - 68 - 79.