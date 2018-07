Quina acumula e deve chegar a R$ 1 milhão Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 2297 da Quina. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1 milhão. A quadra saiu para 75 apostadores (prêmio R$ 4,3 mil) e o terno, para 5409 apostadores (prêmio R$ 85). As dezenas sorteadas foram: 09 - 27 - 59 - 62 - 74.