Quina acumula e deve pagar R$ 800 mil Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 1975 da Quina e prêmio acumulou em R$ 376.747,56. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte nesta quinta-feira, 6, em São José do Rio Preto, São Paulo, foram os seguintes: 07 - 31 - 66 - 75 - 78. A Quadra foi acertada por 60 apostadores e seu prêmio é de R$ 6.279,13. O Terno teve 3.982 acertadores que vão receber R$ 126,15. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado, 8, é de R$ 800 mil.