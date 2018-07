Quina acumula e o prêmio pode chegar a R$ 1,4 milhão Ninguém acertou as dezenas sorteadas no concurso 2.302 da Quina e o prêmio pode chegar a R$ 1,4 milhão. A Quadra teve 105 ganhadores (prêmio de R$ 3,6 mil) e o Terno, 6.577 (prêmio R$ 84). As dezenas sorteadas foram: 10 - 32 - 33 - 39 - 69.