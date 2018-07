Quina acumula e pode chegar a R$ 2,4 milhões O prêmio da Quina acumulou novamente e pode chegar a R$ 2,4 milhões no sorteio que ocorre amanhã (19/2). Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.122 realizado na noite de hoje (18/2) em Vilhena (RO). A quadra saiu para 144 apostadores (prêmio de R$ 3.234,71) e o terno, para 8.510 apostadores (prêmio de R$ 78,19). Os números sorteados foram: 03 - 11 - 29 - 30 - 37. (AE)