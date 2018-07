Quina acumula e pode pagar R$ 1 milhão amanhã O prêmio da Quina acumulou e pode chegar a R$ 1 milhão no sorteio que ocorre amanhã (01/02). Nenhuma aposta acertou as dezenas da faixa principal do concurso 3.109 realizado na noite de hoje (31/01) em Juazeiro do Norte (CE). A quadra saiu para 85 apostadores (prêmio de R$ 4.389,00) e o terno, para 5.701 apostadores (prêmio de R$ 93,48). Os números sorteados foram: 07 - 25 - 46 - 64 - 73. (AE)