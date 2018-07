Quina acumula e poderá pagar R$ 1 milhão amanhã Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas da faixa principal do concurso 2.988 da Quina, realizado hoje, 05/09, em São Luís (MA). A quadra saiu para 75 apostadores, e cada um deles receberá R$ 4.400,62. Acertaram o terno 4.357 apostas, e cada uma delas levará o prêmio de R$ 108,21. A estimativa de prêmio para o concurso de amanhã, 06/09, é de R$ 1 milhão. As dezenas sorteadas foram: 24 - 29 - 36 - 69 - 70.