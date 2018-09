Nenhuma aposta acertou as dezenas do concurso 2.328 da Quina, realizado nesta quinta-feira, 24, em São João da Barra, no Rio.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 800 mil.

Acertaram quatro números 65 apostadores, que ganharam de R$ 4,1 mil, e fizeram o terno 4.733 apostadores, com premiação de R$ 82.

Os números sorteados foram: 08 - 24 - 31 - 39 - 72.