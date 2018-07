Quina acumulada sai para aposta feita em Goiás Uma aposta feita em Ivolândia (GO) acertou as cinco dezenas do concurso 2227 da Quina, faturando prêmio de R$ 860 mil. Fizeram a Quadra 80 apostadores (prêmio de R$ 3.915) e acertaram o Terno 5.516 apostadores (prêmio de R$ 81). Os números sorteados foram 01 - 03 - 39 - 53 - 59.