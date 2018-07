Quina de São João sorteia R$ 85 milhões neste sábado

O sorteio será televisionado pela Rede Bandeirantes. No local onde será sorteado o bilhete ganhador da Quina, está estacionada uma unidade do Caminhão da Sorte. Caso algum apostador leve o prêmio sozinho, poderá garantir uma renda de mais de R$ 450 mil por mês, ou R$ 15 mil por dia, investindo na Poupança da Caixa.

Os apostadores devem ficar atentos, pois os prêmios não resgatados após 90 dias da data do sorteio são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES). O prêmio da Quina de São João, assim como os de outros sorteios da Quina, não é acumulado.

Até as 10h20 deste sábado, o valor arrecadado para a Quina de São João, superou os R$ 83 milhões. Da arrecadação total, 32,2% vai para o prêmio líquido. Deste valor, especialmente na Quina de São João, 50% é rateado entre as apostas que contiverem 5 acertos (quina), 25% para os que acertarem 4 números (quadra) e 25% entre as apostas que apresentarem 3 acertos (terno).

Até o mês de maio, o estado brasileiro que mais apostou na Quina foi São Paulo, com 96.237.570 transações.