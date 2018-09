Quina e faixa do 1º sorteio da Dupla Sena acumulam

Também não houve acertadores no primeiro sorteio do concurso 871 da Dupla Sena, realizado na mesma cidade. O prêmio acumulado é de R$ 2,2 milhões. Nesse sorteio, 53 apostadores ganharam R$ 2.081,11 cada, acertando as dezenas da Quina e 2510 apostadores fizeram a Quadra e levaram R$ 41,85 cada. No segundo sorteio, 26 fizeram a Quina e levaram R$ 4242,26 cada e 1813 fizeram a Quadra e ganharam R$ 57,94. As dezenas sorteadas foram: 1.º) sorteio: 04 - 09 - 14- 16 - 23 e 49; 2.º) sorteio: 09 - 20 - 40 - 43 - 44 e 50. O próximo sorteio da Dupla Sena é dia 15 de junho.