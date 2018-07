Quina sai para aposta de Guaratinguetá Uma aposta de Guaratinguetá (SP) acertou as dezenas do concurso 2.305 da Quina. O prêmio é de R$ 3,4 milhões. A Quadra teve 90 ganhadores, recebendo R$ 5,9 mil e o Terno, 6.938 ganhadores, recebendo R$ 109. As dezenas sorteadas foram: 08 - 35 - 61 - 67 - 68.