Quina sai para aposta do Espírito Santo Uma aposta feita em Apiacá (ES) acertou as dezenas do concurso 2.327 da Quina realizado hoje em São João da Barra (RJ). O prêmio é de R$ 417 mil. Fizeram quatro números 111 apostadores (prêmio de R$ 2,8 mil) e acertaram o terno 6.829 apostadores (prêmio R$ 65). Os números sorteados foram: 11 - 12 - 26 - 29 - 77.