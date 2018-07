Quina sai para aposta feita no interior do MS Uma aposta feita em Iguatemi (MS) acertou as cinco dezenas do concurso 2253 da Quina, levando prêmio de R$ 2,2 milhões. Fizeram a Quadra 185 apostadores (prêmio de R$ 2.519) e acertaram o Terno 9.490 apostadores (prêmio de R$ 70). Os números sorteados foram: 01 - 14 - 15 - 23 - 30.