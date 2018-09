Quina sai para duas apostas do Rio Duas apostas feitas no Rio de Janeiro (RJ) acertaram as dezenas do concurso 2.322 da Quina, recebendo R$ 2 milhões cada. A Quadra teve 245 ganhadores (prêmio de R$ 2,4 mil) e o Terno, 15.000 ganhadores (prêmio de R$ 57). Os números sorteados foram: 08 - 13 - 14 - 33 - 59.