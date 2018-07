Quina sorteia hoje o maior prêmio da sua história A Caixa Econômica Federal vai sortear hoje em Bauru, no interior de São Paulo, o maior prêmio pago pela Quina na sua história, de 14 anos. O prêmio a ser pago aos ganhadores das cinco dezenas do concurso 1939 será de aproximadamente R$ 2,7 milhões. Aplicada na poupança, a fortuna pode render R$ 18 mil por mês. As apostas podem ser feitas até 19 horas de hoje (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do País. A aposta simples custa R$ 0,50. O maior prêmio pago pela Quina até então, de acordo com a CEF, foi sorteado em 11 de março de 2004. Na ocasião, oito apostadores dividiram mais de R$ 2,179 milhões.