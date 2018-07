Quinta faixa da Ayrton Senna fica pronta antes da Copa

Além da nova faixa, a Ecopistas, concessionária responsável pelo sistema, vai construir vias marginais à rodovia nos dois sentidos. O projeto de readequação da Ayrton Senna inclui também um viaduto em ferradura de 600 metros de extensão perto do Bairro dos Pimentas, em Guarulhos, que facilitará a passagem de veículos para a zona leste da capital paulista. As vias marginais têm início exatamente no km 19, onde termina a quinta faixa, e vão até o km 26.

Apesar de a quinta faixa ocupar quase 5 metros de largura de uma área que limita o Parque Ecológico do Tietê, o governo estadual garante que a construção não vai interferir no meio ambiente. Está prevista para o local a criação do Jardim Metropolitano, com plantio de 217.526 mudas de espécies da Mata Atlântica.