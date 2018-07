Quinta-feira terá sol e tempo seco em boa parte do País

O calor e a umidade provocarão pancadas de chuva no norte do Amazonas e do Pará, em Roraima e no Amapá. Os ventos úmidos de leste deixarão o tempo instável no litoral do Nordeste e do Espírito Santo. No centro-sul do Rio Grande do Sul choverá principalmente a partir da tarde devido à rápida passagem de uma frente fria de fraca intensidade. As temperaturas estarão baixas no centro-leste do sudeste com possibilidade de nevoeiro no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba.