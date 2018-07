Quinta-feira terá sol em poucas áreas do país

Haverá muitas nuvens e fortes pancadas de chuva em toda a Região Norte, no norte do Ceará, Maranhão e Piauí e no oeste de Mato Grosso. Entre o norte do Rio e Alagoas o tempo ficará instável, com curtos períodos de sol e chuva.

No oeste do Rio Grande do Sul e centro-norte de Minas haverá pequena possibilidade de pancadas de chuva à tarde. No leste de São Paulo, sul de Minas, oeste do Rio leste de Santa Catarina e demais áreas do Rio Grande do Sul o sol aparecerá entre poucas nuvens. Nas demais áreas do país haverá pancadas de chuva isoladas. Temperaturas estáveis.