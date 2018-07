QUINTAL HISTÓRICO Cia. do Quintal ocupa o Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 24 de março com várias atrações, para toda a família. Nesta semana tem os espetáculos 'Prateconfundi', amanhã (23), e 'Que História é Essa?', domingo (24). Além das risadas, o prédio histórico vale sua visita. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento ou Sé, 3113-3651. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 24/3.