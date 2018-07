Quintão dispara em BH e coloca 18 pts de vantagem sobre Lacerda Mesmo tendo como padrinhos o governador de Minas Gerais, o tucano Aécio Neves, e o prefeito de Belo Horizonte, o petista Fernando Pimentel, o candidato do PSB à prefeitura da capital mineira, Márcio Lacerda, amarga um distante segundo lugar nas intenções de voto, mostrou pesquisa divulgada nesta quarta-feira. O candidato do PMDB, Leonardo Quintão, tem 51 por cento das intenções de voto, de acordo com levantamento feito pelo Ibope, para o jornal O Estado de S.Paulo e para a TV Globo. Lacerda, que chegou a ser apontado como possível vencedor da disputa já no primeiro turno, tem 33 por cento das intenções de voto, o que representa uma vantagem de 18 pontos percentuais para o candidato peemedebista. O percentual de indecisos somou 9 por cento e o número de pessoas que declararam voto branco ou nulo foi de 6 por cento. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. (Por Renato Andrade)