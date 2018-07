Quintão está 10 pontos à frente de Lacerda em BH, diz Datafolha A primeira pesquisa de intenção de voto feita pelo Datafolha na capital mineira mostra o candidato Leonardo Quintão (PMDB) 10 pontos percentuais à frente do adversário Marcio Lacerda (PSB). Pelo levantamento, caso as eleições fossem hoje Quintão estaria eleito com 47 por cento dos votos, contra 37 por cento de Lacerda. De acordo com o Datafolha, 8 por cento dos entrevistados declararam voto branco ou nulo, enquanto outros sete por cento não sabem em quem votarão ou não responderam. Levando-se em conta somente os votos válidos, a pesquisa mostra Quintão com 56 por cento de preferência do eleitorado, contra 44 por cento de Marcio Lacerda. A pesquisa ouviu 1.007 eleitores em Belo Horizonte entre quinta-feira e sexta-feira. O resultado tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa do Ibope divulgada na quarta-feira atribuía a Quintão uma vantagem de 18 pontos percentuais. (Reportagem de Marcelo Portela)