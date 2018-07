Quinto pé humano aparece em praia do Canadá

Um pé humano foi encontrado em uma praia perto da cidade de Vancouver, na costa oeste do Canadá, segundo informações da polícia local. Transeuntes encontraram a parte do corpo boiando na água, na costa de um subúrbio de Westham Island, na região de British Columbia, na segunda-feira. É o quinto pé humano a ser encontrado na região desde agosto do ano passado. Mas este é esquerdo, enquanto os outros quatro eram direitos. A polícia está conduzindo investigações para tentar estabelecer se a descoberta tem relação com outras na mesma área. Todos os pés estavam calçando sapatos e haviam passado bastante tempo na água. A porta-voz da polícia Sharlene Brooks disse que o caso está sendo tratado como uma investigação criminal. "Nós certamente não descartamos a possibilidade de que o pé tenha relação com um dos outros pés encontrados, mas ainda é muito prematuro e seria muito especulativo para a gente até imaginar algo nesse momento", disse a policial. Ela disse que deve levar algum tempo até que a polícia possa responder se o DNA do pé pertence a alguma pessoa desaparecida, ou se é compatível com um dos outros pés já encontrados na região. Descobertas horríveis Em agosto passado, dois pés humanos apareceram em praias de pequenas ilhas ao norte de Vancouver. Em fevereiro, um terceiro pé direito apareceu. O quarto pé foi descoberto em uma praia em um subúrbio de Vancouver em maio passado. Todos estavam calçados com tênis de corrida. Nos jornais e cafés da cidade circulam teorias sobre o mistério, afirma o correspondente da BBC em Vancouver Ian Gunn. Crime organizado, acidentes de barco e até o tsunami que atingiu o Pacífico asiático em 2004 são apresentados como possíveis explicações. A polícia afirma que não há evidências de que os pés tenham sido cortados deliberadamente ou removidos à força. Médicos legistas afirmam que não é incomum que partes de corpos se soltem depois de passar um longo tempo na água. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.