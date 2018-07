Quinto suspeito de agredir estudante se apresenta no RJ O quinto suspeito de agredir o estudante Vítor Suarez Cunha, de 21 anos, se apresentou na tarde desta quarta-feira, 8, na 37ª DP, na Ilha do Governador. Edson Luiz Júnior chegou acompanhado de um advogado para prestar depoimento. Os outros quatro suspeitos de espancar Vítor, na madrugada do último dia 3, já estão presos.