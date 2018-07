Quinze dias sem água

É inadmissível que isso ocorra num condomínio com quase 4 mil moradores que vivem num bairro com um dos IPTUs mais caros de São Paulo.

JOSÉ VALTER M. DE ALMEIDA

São Paulo

O superintendente da Unidade de Negócio Oeste da Sabesp, Milton de Oliveira, diz que o local é abastecido regularmente com a pressão da água na rede de distribuição, suficiente para atender a um edifício com até 70 metros de altura. Esclarece que, por causa de um desnível no pavimento da área interna do edifício, a pressão da água sofre uma redução na entrada do imóvel - o que causa uma deficiência no fornecimento de água. Explica que é necessário que os responsáveis pelo empreendimento tomem providências. Diz que, por isso, técnicos da Sabesp promoveram várias reuniões para orientar os moradores e esclarecer a causa do problema. Representantes do condomínio e da Construtora Gafisa também estiveram presentes e foram informados sobre a necessidade de executar obras no sistema de bombeamento de água nas dependências internas do prédio, para solucionar o problema de abastecimento.

O leitor comenta: Além das obras que necessitam ser realizadas no imóvel, não houve abastecimento de água durante 15 dias. O condomínio teve a necessidade de comprar água de caminhões-pipa de particulares para fazer o abastecimento, o que onerou as despesas dos moradores, por problemas operacionais da Sabesp.

A resposta da empresa não condiz com a realidade.

Intervalo de ônibus

No site da SPTrans há a informação de que o intervalo da Linha 6232 Metrô Barra Funda-Pinheiros-Vila Ida é de 15 minutos. Mas, na realidade, esse intervalo é maior do que uma hora. Será que a SPTrans tem vergonha de admitir isso? Ou será que ela não tem condições de fiscalizar a linha?

LIANE WEISSMANN

São Paulo

Marco Siqueira, da Assessoria de Comunicação Social da SPTrans, esclarece que o intervalo médio durante o horário de pico da manhã é de 15 minutos e, entre esse período e o horário de pico da tarde, de 20 minutos. Apesar disso, as fiscalizações feitas em fevereiro concluíram que o serviço não circulou de acordo com a programação e a empresa que cuida da linha foi multada. Informa que a SPTrans continuará acompanhando a linha para que os passageiros tenham um serviço de acordo com o programado.

IPTU alto e sem serviço

É com um misto de estupefação e indignação que verifico que meu IPTU sofreu um aumento de 32% em 2010. Meu bairro, Jardim Paulista, não tem segurança, a limpeza de ruas e avenidas vai de mal a pior, há constante falta de energia elétrica tanto nas casas quanto nos semáforos, os bueiros e bocas de lobo vivem entupidos e as ruas estão esburacadas. Em frente da minha casa há uma cratera que aumenta a cada dia, e nada é feito.

MAIZE CARVALHO VILELA

São Paulo

A Secretaria Municipal de Finanças esclarece que, em 2009, o valor do IPTU do imóvel de propriedade da sra. Maize Carvalho Vilela foi de R$ 8.081,10, e em 2010, R$ 10.505,40. Desse modo, conclui-se que foi rigorosamente observado o teto máximo de 30% de reajuste previsto na lei. Além disso, a Secretaria de Finanças destaca que o objetivo da revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) é graduar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, de forma igualitária entre os contribuintes da cidade de São Paulo, de acordo com sua capacidade econômica, além de corrigir as distorções nos valores venais dos imóveis, ocasionadas pela dinâmica do mercado imobiliário de São Paulo. Tal revisão confere aos imóveis mais valorizados uma tributação mais onerosa, para que os imóveis mais modestos possam desfrutar de reduções ou isenções no imposto. Para tanto, as isenções, inicialmente previstas para mais de 1 milhão de contribuintes, foram estendidas para todos os pequenos imóveis construídos cujo valor venal seja de até R$ 70 mil. Além disso, houve uma elevação do limite do valor venal para isenção de imóveis residenciais de padrões baixo a médio, de

R$ 61.240,11 para R$ 92.500,00.

Invasão de privacidade Apesar de jamais ter autorizado o INSS a fornecer meu número

de telefone a terceiros, recebo diariamente telefonemas de três ou quatro bancos oferecendo empréstimos consignados.

Desnecessário reportar que tal atitude do INSS caracteriza invasão de privacidade, o que é, no mínimo, deplorável!

LUIZ O. M. COUTO São Paulo