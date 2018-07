Quinze homens assaltaram um carro-forte no CE Em dois veículos, 15 homens assaltaram um carro-forte no Sertão Central do Ceará na tarde de hoje. O roubo aconteceu na Estrada do Algodão, em Ibaretama. O valor roubado não foi divulgado. Não há suspeitos e ninguém foi preso. A ocorrência foi atendida por policiais militares (PMs) das unidades do Comando Tático Motorizado (Cotam), Gate e helicópteros da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).