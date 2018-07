Quinze ladrões fazem arrastão em condomínio

Uma quadrilha de 15 ladrões bem vestidos e armados de pistolas, revólveres e metralhadora furou a segurança de um condomínio de luxo do Morumbi, na zona sul da capital. O grupo amarrou moradores e empregados de quatro residências e invadiu as casas em um intervalo de menos de 90 minutos, na manhã de ontem. O bando fugiu em três carros, antes da chegada da polícia. Ninguém ficou ferido.

Entre os bens roubados, já detalhados pelas vítimas aos policiais do 89º DP (Portal do Morumbi), constam máquinas fotográficas digitais, iPods, computadores portáteis, celulares, acessórios de informática, US$ 2,9 mil e R$ 1,5 mil em dinheiro e mais de 50 joias, além de cartões de créditos e documentos das vítimas.

Os assaltantes chegaram ao local por volta das 7h, nos mesmos veículos usados na fuga - um Fox e um Polo, ambos pretos, e um Idea prata. Os carros estariam, segundo um porteiro do residencial, com os selos que liberam a entrada dos moradores no Condomínio Maison Vitória Régia, localizado dentro de outro residencial do Morumbi.

Um porteiro foi dominado e, com a ajuda de pelo menos três criminosos que chegaram ao local de táxi, o assalto às residências começou sem que outros moradores desconfiassem da ação. No total, há 24 casas no residencial.

Conforme um morador, a ação criminosa foi cronometrada - havia hora para invadir cada imóvel - e os ladrões sabiam que naquele momento não havia crianças nas residências escolhidas - só empregados na maior parte dos casos.

Em um dos casos, os ladrões esperaram alguns minutos para que o pai da família pudesse deixar o condomínio de carro, com os dois filhos gêmeos de 7 anos, sem perceber o que estava ocorrendo. Munido de uma metralhadora e posicionado na portaria, um dos integrantes da quadrilha acompanhou a saída desse veículo.

Nessa mesma residência, a mãe das crianças foi surpreendida no banheiro da casa. Sem fazer alarde, um assaltante abriu a porta, mostrou a arma e avisou. "Estou esperando a senhora aqui fora (do banheiro)." Depois, ela foi obrigada a entregar todas as joias e acabou amarrada em uma cadeira, juntamente com a empregada, grávida de 8 meses.

A cada ação, a cena se repetia: a quadrilha anunciava o assalto, amarrava os empregados ou os moradores, limpava a casa e seguia para a próxima. Em um dos imóveis roubados, mora o jornalista e apresentador Evaristo Costa, do Jornal Hoje, da Rede Globo.

Como havia silenciadores em algumas armas, as vítimas se apavoraram. "Foi uma hora de terror", resume um empresário de 49 anos, dono de uma das quatro casas assaltadas no arrastão.

Toda a ação aconteceu das 7 horas às 8h30 - horário em que os assaltantes entrariam na quinta casa do residencial, onde estava um bebê de 1 ano e meio. Antes disso, porém, veio o aviso, via rádio: "Deu BO". Foi a senha para a fuga.

ROTINA

Os moradores têm certeza de que os criminosos tinham detalhes da rotina das casas e do condomínio. Segundo o registro policial, o circuito interno de TV do condomínio não estava funcionando na hora da ação, o que foi desmentido por um porteiro. O botão de alarme da portaria não foi acionado.