Quinze pessoas morreram em estradas de MG no feriado

De acordo com o inspetor Aristides Amaral Júnior, chefe da Comunicação Social da PRF de Minas, "os dados revelam as dificuldades dos motoristas com as chuvas que caíram no Estado, somadas à imprudência de quem dirige".

O inspetor lembra que na sexta-feira, dia 1º, cinco acidentes ocorreram na BR-181. Em um deles, dois caminhões bateram de frente e atingiram dois carros, causando a morte de um dos motoristas.

Por volta de 1h30 de hoje, uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas em um desastre na BR-050, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

São Paulo

Nas estradas paulistas, duas pessoas morreram na madrugada de hoje num acidente entre um ônibus e um veículo de passeio na altura do km 357 da rodovia Régis Bittencourt. Na Ayrton Senna, duas mulheres morreram no início da manhã, após serem atropeladas na altura do km 40, em Itaquaquecetuba.