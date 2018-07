Quinze pessoas são assaltadas em estacionamento de hospital no Rio

Pelo menos 15 pessoas foram assaltadas no estacionamento do Hospital Quinta D''Or, em São Cristóvão (zona norte), na noite de sábado, 4. A assessoria de imprensa do hospital informou que o estacionamento fica em uma área externa e é administrado por empresa terceirizada.

Quatro homens armados levaram dinheiro e objetos e roubaram o carro de uma mulher que chegava ao estacionamento. Segundo a assessoria, a mulher não era funcionária do hospital. O caso é investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).