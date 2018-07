Quinze são presos em operação no morro da Serrinha (RJ) Quinze pessoas foram detidas e quatro ficaram feridas durante operação policial no morro da Serrinha, em Madureira, no subúrbio do Rio, para combater o tráfico de drogas na região. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também no subúrbio.